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Американские бомбардировщики B-1B приблизились к границе России

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Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. Desiree N. Palacios
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Дальние тяжелые бомбардировщики ВВС США B-1B провели многочасовые тренировочные полеты у западных границ России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в ночь на 2 июня вблизи российских границ на Балтике были зафиксированы полеты двух бомбардировщиков B-1B. Днем в субботу у российских рубежей наблюдали еще один такой самолет, сообщает «Интерфакс».

В конце мая сообщалось, что стратегический дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил 12-часовой полет вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

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