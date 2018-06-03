Американские бомбардировщики B-1B приблизились к границе России

Дальние тяжелые бомбардировщики ВВС США B-1B провели многочасовые тренировочные полеты у западных границ России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в ночь на 2 июня вблизи российских границ на Балтике были зафиксированы полеты двух бомбардировщиков B-1B. Днем в субботу у российских рубежей наблюдали еще один такой самолет, сообщает «Интерфакс».

В конце мая сообщалось, что стратегический дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил 12-часовой полет вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.