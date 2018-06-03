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В Севастополе здание костела официально передали католикам Крыма

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Фото: IZ.RU
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Римско-католическая церковь в Республике Крым получила официальные права на здание костела священномученика Климента Римского в Севастополе.

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор города Дмитрий Овсянников и делегат Пастырского округа Римско-католической церкви в Крыму и Севастополе епископ Яцек Пыль.

Римско-католический храм священномученика Климента Римского был построен в 1911 году на добровольные пожертвования католиков. Здание в стиле неоготики возводилось из инкерманского камня.

В 1936 году священника Матвея Гудайтиса, возглавлявшего приход, расстреляли, а храм закрыли. В годы Великой Отечественной войны в здании располагался радиоузел, часть костела пострадала от бомбардировок.

В 1958 году здание перестроили под кинотеатр «Дружба». На протяжении последних 20 лет севастопольская римско-католическая община проводила богослужения в приспособленном помещении, расположенном рядом с кинотеатром.

Костел планировали передать крымским католикам еще во время принадлежности полуострова Украине, но это так и не было сделано.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху с просьбой узаконить Украинскую поместную церковь. Там его идею не поддержали, так как для решения этого вопроса необходимо согласие всех православных церквей.

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