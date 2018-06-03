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Заявление немецкого политика о Гитлере спровоцировало скандал

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Фото: ТАСС/Jens Jeske/www.jens-jeske.de
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Комментарий лидера немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александра Гауланда относительно политики Гитлера вызвало скандал в ФРГ. Гауланда обвинили в преуменьшении преступлений нацизма.

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Осудили лидера АдГ не только политики, но и пользователи соцсетей.

Скандальное заявление Гауланд сделал на конференции в Тюрингии, пишет газета Bild.

Гитлера и нацистов он назвал «темным пятнышком» за более чем тысячелетнюю историю успешной Германии.

«Но у нас славная история, которая, дорогие друзья, продолжалась дольше, чем двенадцать чертовых лет», — добавил он, признавая ответственность Германии.

Генсек Христианско-демократического союза ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в интервью Die Welt, что по время Второй мировой войны погибли 50 млн человек, и «называть это темным пятнышком — это такой удар в лицо жертвам, это такое преуменьшение того, что происходило во имя Германии». Осудили Гауланда представители «Зеленых» и Свободной демократической партии.

РЕН ТВ напоминает, что около 13 млн считают жертвами массовых репрессий в Германии.

В середине апреля в немецком театре предложили зрителям надеть повязки со свастикой.

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