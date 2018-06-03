Боевика ликвидировали в Дагестане

Одного боевика нейтрализовали в Цумандинском районе Дагестана, где ранее ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Между бандитом и силовиками завязался бой, в ходе которого преступника ликвидировали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах региона.

«Силовики в ходе скоротечного боя уничтожили в Цумадинском районе Дагестана боевика из местной бандгруппы Шамиля Алиева», — рассказал источник. При боевике обнаружены боеприпасы и оружие: автомат, граната и патроны.

Режим КТО ввели в двух населенных пунктах Цумадинского района Дагестана, он действует и в окрестностях района.