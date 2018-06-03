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Первый в истории министр культуры назначен в Саудовской Аравии

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Фото: Twitter.com
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В Саудовской Аравии появилось министерство культуры, руководить которым назначен принц Бадр бен Абдулла бен Фархан Аль Сауд, сообщает в субботу, 2 июня, телеканал «Аль-Арабия».

Соответствующий указ подписал саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, сообщает «Газета.ру».

Ранее вопросы культуры курировало министерство информации и культуры страны.

19 марта стало известно, что власти Саудовской Аравии вернули в казну более $100 млрд от арестованных за коррупцию принцев. 11 принцев, четыре министра и десятки других чиновников вместо тюрьмы были заперты в роскошном отеле. В нем расположены 493 номера, включая 49 королевских апартаментов и 50 люксов, у входа находится огромный фонтан, полы сделаны из мрамора, холл украшает мебель из редких пород дерева.

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