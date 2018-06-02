Ас-Сиси вступил в должность президента Египта

На новый четырехлетний срок вступил в должность президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу, 2 июня. Торжественная церемония прошла в здании палаты представителей в Каире.

По прибытии ас-Сиси в парламент его встретил спикер палаты представителей Али Абдель Аль, два вице-спикера и почетный караул, затем спикер парламента зачитал резолюцию Национальной избирательной комиссии об итогах президентских выборов в марте.

После этого политик зачитал текст присяги, отмечает «РИА Новости».

Абдель Фаттах ас-Сиси стал президентом Египта в 2014 году, через год после отстранения от власти одного из лидеров исламистской ассоциации «Братья-мусульмане» президента Мухаммеда Мурси. До избрания президентом страны ас-Сиси занимал должность министра обороны Египта.