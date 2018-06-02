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Стивен Сигал запустил российское шоу о боевых искусствах

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал запустил в России собственное шоу о боевых искусствах под названием «Жара Fight».

Как сообщает Hollywood Reporter, в программе примут участие как бойцы смешанных единоборств (MMA) из разных стран, так и спортсмены, специализирующиеся на других боевых искусствах (например, кикбоксинге).

Презентация шоу прошла 30 мая в московском ТЦ «Вегас Сити Холл».

Последние несколько лет Сигал, который получил российское гражданство, ездит по России и дает мастер-классы по боевым искусствам.

В начале мая сообщалось, что актер вместе с супругой посетил инаугурацию президента России Владимира Путина. Также звезда Голливуда побывал 9 мая в Москве на Параде Победы.

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