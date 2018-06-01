Лошади затоптали хозяина-пенсионера под Волгоградом

Обезумевшие лошади затоптали своего хозяина-пенсионера в селе Романовка Ольховского района Волгоградской области. От полученных травм мужчина погиб.

Трагедия произошла рано утром 30 мая на территории одного из домашних хозяйств. Мужчина повел своих лошадей на выгул, когда одна из них взбрыкнула и ударила его копытом. После этого обезумевшие животные затоптали 64-летнего мужчину.

На помощь пришли другие пастухи. Раненого пенсионера довезли до больницы, но через несколько часов он погиб от черепно-мозговой травмы.

Как рассказал «ИА «НовостиВолгограда.Ру» и.о. руководителя СО по Иловлинскому району СУ СКР по региону Александр Андронов, все лошади были привиты и выяснить, что именно стало причиной их поведения, не представляется возможным. Судьбу лошадей будет решать вдова погибшего.

По факту произошедшего проводится проверка.