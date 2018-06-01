Консульство Украины на Урале прекратило оформление загранпаспортов

Консульство Украины в Екатеринбурге временно прекратило прием заявлений на оформление украинского паспорта для выезда за рубеж, говорится на сайте консульства.

Проблемы вызваны выходом из строя элементов оборудования, используемого для оформления документов.

Отмечается, что оформление удостоверения гражданина для возвращения на Украину осуществляется в штатном порядке.

Ранее украинского консула в Германии отстранили от работы за антисемитизм. Блогер Анатолий Шарий сообщил об антисемитских постах дипломата в социальной сети Facebook.