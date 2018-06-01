РФ направит излишки урожая зерна на гуманитарную помощь
Излишки рекордного урожая 2017 года Россия отправит на гуманитарную помощь.
Такое предложение президенту РФ Владимиру Путину направил министр иностранных дел Сергей Лавров. Российский лидер идею одобрил.
Речь идет о выделении излишков зерновых, образовавшихся в результате рекордного урожая и не реализованных в коммерческих целях. В 2017 году было собрано 134 млн т зерна при внутреннем потреблении 80 млн т.
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предложил России организовать поставки по линии программы. Зерно будет направлено в качестве донорского взноса в натуральной форме.
Страну-получателя помощи, сроки и объемы Россия определит, исходя из потребностей нуждающихся стран, российских внешнеполитических приоритетов и решения логистических вопросов.
Гумпомощь могут направить в страны Ближнего Востока, Восточной Африки, Южной Америки и СНГ.
Сергей Лавров отметил, что подобные проекты регулярно осуществляют США, преследуя при этом двойные цели.
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Россия направит зерно на гуманитарную помощь