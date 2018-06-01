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РФ направит излишки урожая зерна на гуманитарную помощь

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Излишки рекордного урожая 2017 года Россия отправит на гуманитарную помощь.

Такое предложение президенту РФ Владимиру Путину направил министр иностранных дел Сергей Лавров. Российский лидер идею одобрил.

Речь идет о выделении излишков зерновых, образовавшихся в результате рекордного урожая и не реализованных в коммерческих целях. В 2017 году было собрано 134 млн т зерна при внутреннем потреблении 80 млн т.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предложил России организовать поставки по линии программы. Зерно будет направлено в качестве донорского взноса в натуральной форме.

Страну-получателя помощи, сроки и объемы Россия определит, исходя из потребностей нуждающихся стран, российских внешнеполитических приоритетов и решения логистических вопросов.

Гумпомощь могут направить в страны Ближнего Востока, Восточной Африки, Южной Америки и СНГ.

Сергей Лавров отметил, что подобные проекты регулярно осуществляют США, преследуя при этом двойные цели.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Россия направит зерно на гуманитарную помощь

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