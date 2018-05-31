Школу 1961 года первый раз отремонтируют в Новосибирской области

Первый капитальный ремонт кровли начали в школе постройки 1961 года в селе Лебедевка Искитимского района Новосибирской области на прошлой неделе. Средства были направлены из резервного фонда президента Российской Федерации.

Как рассказала директор школы Галина Рогова, ремонт кровли в школе ждали несколько десятков лет. С 1961 года крыша очень сильно обветшала и протекала во многих местах. Частичный ремонт проводился, но как только завершался в одном месте, тут же начинало протекать в другом.

Несколько кабинетов из-за постоянных потопов находятся практически в аварийном состоянии. Воду во время дождей собирали с помощью ведер и тазов, сообщает VN.ru.

Ремонтные работы осуществляются на 600 кв. м кровли — примерно на половине всей площади крыши. Также в рамках ремонта будет осуществлена частичная замена внутренних перекрытий. Стоимость работ составляет 3,5 млн рублей, их необходимо завершить до 20 июня.

Местные жители неоднократно говорили о том, что нужна новая школа. Население постоянно растет и с каждым годом увеличивается количество учеников. Уже сейчас из-за нехватки помещений под учебный класс был переоборудован музей, а учительской комнаты в школе вовсе не было.