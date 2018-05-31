Прямой эфир

Школу за 1,5 млрд рублей построят в поселке на Сахалине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самую большую школу на Дальнем Востоке построят в сахалинском поселке. На организацию учебного заведения потребуется 1,5 млрд рублей.

Тендер на проектирование школы объявила администрация Смирныховского района. В учреждении смогут обучаться 910 человек, таким образом, это будет самая большая школа на Дальнем Востоке. По данным аукциона, здание должно быть трехэтажным и иметь отдельный блок для начальных классов.

Помимо учебных кабинетов, в школе организуют три спортивных зала, в том числе для детей с ограничением спортивных нагрузок. Также в учреждении планируется обустроить пресс-центр, кабинеты психолога и дефектолога и библиотеку с читальной зоной, сообщает ИА SakhalinMedia.

После строительства новой школы старая будет ликвидирована. Прежнее здание находится в аварийном состоянии.

Подрядчик будет определен 18 июня. В эксплуатацию школу введут к 30 ноября 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Школьники Удмуртии соберут макулатуру ради съемок фильма о балете
Самую большую школу России начнут строить летом в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017