Школу за 1,5 млрд рублей построят в поселке на Сахалине

Самую большую школу на Дальнем Востоке построят в сахалинском поселке. На организацию учебного заведения потребуется 1,5 млрд рублей.

Тендер на проектирование школы объявила администрация Смирныховского района. В учреждении смогут обучаться 910 человек, таким образом, это будет самая большая школа на Дальнем Востоке. По данным аукциона, здание должно быть трехэтажным и иметь отдельный блок для начальных классов.

Помимо учебных кабинетов, в школе организуют три спортивных зала, в том числе для детей с ограничением спортивных нагрузок. Также в учреждении планируется обустроить пресс-центр, кабинеты психолога и дефектолога и библиотеку с читальной зоной, сообщает ИА SakhalinMedia.

После строительства новой школы старая будет ликвидирована. Прежнее здание находится в аварийном состоянии.

Подрядчик будет определен 18 июня. В эксплуатацию школу введут к 30 ноября 2021 года.