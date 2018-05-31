Инсценировка убийства журналиста Бабченко вызвала негативную реакцию

Комментаторы осудили инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко.

В Союзе Журналистов России поведение коллеги назвали странным.

Генсек «Репортеров без границ» Кристоф Делуар от имени организации выразил возмущение в связи с раскрытием манипуляции украинских секретных служб в рамках проводимой информационной войны.

«Очень опасно, когда государства начинают играть с фактами, особенно за счет журналистов», — заявил он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив позитивную часть новости об инсценировке, была также категорична.

«То, что Бабченко жив, — лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно», — заявила она.

Грустнее всего оказалось тем, кто близко к сердцу принял убийство. Например, в Санкт-Петербурге в процессе проведения пришлось сворачивать акцию памяти.