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Инсценировка убийства журналиста Бабченко вызвала негативную реакцию

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Комментаторы осудили инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко.

В Союзе Журналистов России поведение коллеги назвали странным.

Генсек «Репортеров без границ» Кристоф Делуар от имени организации выразил возмущение в связи с раскрытием манипуляции украинских секретных служб в рамках проводимой информационной войны.

«Очень опасно, когда государства начинают играть с фактами, особенно за счет журналистов», — заявил он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив позитивную часть новости об инсценировке, была также категорична.

«То, что Бабченко жив, — лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно», — заявила она.

Грустнее всего оказалось тем, кто близко к сердцу принял убийство. Например, в Санкт-Петербурге в процессе проведения пришлось сворачивать акцию памяти.

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