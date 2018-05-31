Пропала часть изъятых у Захарченко денег

Пропала часть денег, изъятых по делу экс-полицейского Дмитрия Захарченко. 27 апреля СК РФ организовал пересчет конфискованной суммы в Сбербанке. 2 мая коробки с наличными вернулись следователям — не хватало $5 млн.

Круг подозреваемых невелик: конвойные полицейские, инкассаторы, сотрудники отделения банка.

Экс-сотрудника ГУЭБиПК Захарченко обвиняют в получении взяток. С сентября 2016 года бывший полковник полиции находится под арестом.

Тогда в квартире сестры Захарченко следствие обнаружило 9 млрд рублей в разной валюте.

В декабре прошлого года суд постановил изъять эти деньги в пользу государства. Исчезли примерно 3% суммы, найденной у родни экс-полицейского.