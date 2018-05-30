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Надежда Савченко прервала голодовку

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Фото: ТАСС/Sergii Kharchenko
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке теракта, прервала голодовку. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба нардепа.

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«Надеждой Савченко принято решение прервать голодовку для прохождения повторной экспертизы (на детекторе лжи. —  Ред.)», — говорится в заявлении пресс-службы.

Савченко объявила голодовку с 23 марта, но позже согласилась прервать ее на три дня, чтобы пройти допрос на детекторе лжи. 16 апреля нардеп возобновила голодовку. За это время она потеряла 17 кг. Как рассказала ее сестра Вера, из-за отказа от пищи у политика начались проблемы с зубами.

Савченко была арестована по решению суда 20 марта сроком на два месяца после того, как Верховная рада дала разрешение на снятие с нардепа неприкосновенности. Генпрокуратура предъявила ей обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота.

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