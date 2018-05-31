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«Россети» опровергли информацию о покупке ПФК ЦСКА

Энергетическая компания не получала директив на приобретение армейского футбольного клуба
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В ПАО «Россети» заявили, что не получали директиву правительства о приобретении акций профессионального футбольного клуба (ПФК) ЦСКА, спонсором которого организация является с 2013 года. Как рассказали «Известиям» в компании, этот вопрос может быть решён только с санкции руководства страны. В лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ оно является контролирующим акционером, владея 88,04% долей в уставном капитале. Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшие недели «Россети» и ЦСКА объявят о переходе в собственность компании контрольного пакета акций клуба.

— Для участия ПАО «Россети» в любой организации необходима директива правительства РФ и соответствующее решение совета директоров, — заявила главный советник генерального директора компании Лариса Романовская.  — Соответствующую директиву наша компания не получала.

Также пока нет определённости и относительно продления истекающего пятилетнего спонсорского предложения между «Россетями» и ЦСКА.

— Контракт истекает в июле, — добавила представитель «Россетей». — Вопрос его пролонгации будет рассмотрен, но пока по вышеназванным причинам от дальнейших комментариев мы воздержимся.

В 2013 году ЦСКА и «Россети» заключили один из самых крупных спонсорских контрактов в российском футболе последнего десятилетия. Подписанное президентом клуба Евгением Гинером и тогдашним руководителем компании Олегом Бударгиным соглашение предполагало выплату клубу $130 млн в течение пяти лет. Этот контракт стал одной из главных финансовых опор для армейцев, в последние годы работающих в режиме жесткой экономии. В течение последнего года в СМИ несколько раз появлялась информация о приобретении «Россетями» блокирующего пакета акций (25%) ЦСКА. В середине прошлой недели распространялись сведения о завершении сделки по покупке у структур Гинера 50% акций.

Напомним, за последнюю пятилетку ЦСКА дважды становился чемпионом России (2014, 2016) и трижды завоевывал серебро национального первенства (2015, 2017, 2018). В предстоящем сезоне армейцы сыграют в групповом турнире Лиги чемпионов. Участие в нем автоматически обеспечит красно-синим доход как минимум в €15 млн от УЕФА. В 2016 году ЦСКА закончил строительство нового стадиона на Песчаной улице вместимостью примерно 30 тыс. зрителей, а также прилегающего к нему 38-этажного бизнес-центра. По словам участников проекта, общая сумма затрат на строительство комплекса составляла $350 млн.

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