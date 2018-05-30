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Бречалов намерен пересадить на такси правительство Удмуртии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство Удмуртии откажется от собственного автопарка, а чиновники пересядут на такси. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов.

«По автопарку практически всё решили, будем переводить на услуги такси, сокращать расходы. Мои машины оставим, а так да, полностью», — цитирует Бречалова ТАСС.

Глава региона уточнил, что на такси республиканские чиновники пересядут в течение этого лета. По словам Бречалова, ожидаемая экономия составит 800 тыс. рублей в год. Он добавил, что часть правительственного автопарка будет передана муниципалитетам.

Накануне стало известно, что Бречалов подарил чемпионке Олимпийских игр 2018 года Алине Загитовой четырехкомнатную квартиру в Ижевске. Ключи от жилплощади он вручил уроженке города в присутствии ее родителей.

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