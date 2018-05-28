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Глава Удмуртии подарил Загитовой четырехкомнатную квартиру

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава Удмуртии Александр Бречалов подарил фигуристке Алине Загитовой ключи от четырехкомнатной квартиры в Ижевске.

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Свой подарок он вручил 16-летней уроженке города в присутствии ее родителей в своей резиденции.

«Сказали, что у тебя мечта была улучшить жилищные условия семьи», — приводит слова Бречалова ТАСС.

В ответ Загитова попросила разрешения у главы региона отдать квартиру родителям.

Загитова стала золотым призером Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане в личных соревнованиях по фигурному катанию и серебряным — в командном турнире.

26 мая японская делегация в Москве подарила фигуристке щенка породы акита-ину. Животное по кличке Масару ей вручил Эндо Такаси, глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину. На церемонии также присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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