Членам «банды ГТА» вынесут приговор через год после перестрелки в суде

Московский областной суд огласит приговор пятерым членам «банды ГТА» 1 августа, рассказал адвокат одного из подсудимых Кирилл Зыков, сообщает ТАСС.

Участников банды обвиняют в убийствах водителей на дорогах Москвы, а также Московской и Калужской областей в 2012–2014 годах.

Сперва на скамье подсудимых находились девять человек. Однако четыре фигуранта погибли после перестрелки в зале Мособлсуда 1 августа 2017 года, когда они напали на своих конвоиров и ранили сотрудника Росгвардии.

Выживших подсудимых обвиняют в убийствах 17 человек и в двух покушениях. Помимо этого в бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия и похищении документов. Гособвинение запросило пожизненные сроки четверым членам банды, а одному участнику — 25 лет колонии.

Фигуранты дела признали вину в том, что были соучастниками преступления, но отрицают вину в совершении убийств. В СМИ банду прозвали по аналогии с популярной компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA), в которой главный персонаж является преступником, выполняет заказные убийства, ограбления банков и другие задания.