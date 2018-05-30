Прямой эфир

Членам «банды ГТА» вынесут приговор через год после перестрелки в суде

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский областной суд огласит приговор пятерым членам «банды ГТА» 1 августа, рассказал адвокат одного из подсудимых Кирилл Зыков, сообщает ТАСС.

Участников банды обвиняют в убийствах водителей на дорогах Москвы, а также Московской и Калужской областей в 2012–2014 годах.

Сперва на скамье подсудимых находились девять человек. Однако четыре фигуранта погибли после перестрелки в зале Мособлсуда 1 августа 2017 года, когда они напали на своих конвоиров и ранили сотрудника Росгвардии.

Выживших подсудимых обвиняют в убийствах 17 человек и в двух покушениях. Помимо этого в бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия и похищении документов. Гособвинение запросило пожизненные сроки четверым членам банды, а одному участнику — 25 лет колонии.

Фигуранты дела признали вину в том, что были соучастниками преступления, но отрицают вину в совершении убийств. В СМИ банду прозвали по аналогии с популярной компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA), в которой главный персонаж является преступником, выполняет заказные убийства, ограбления банков и другие задания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выжившего после перестрелки члена банды ГТА сочли готовым к суду
Мособлсуд назначил психиатрическую экспертизу члену банды ГТА

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017