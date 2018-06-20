Сегодня в крымском Артеке открывается Фестиваль детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья». А это значит, что идея возрождения духовой музыки, о которой давно говорили музыканты и педагоги, начинает давать свои плоды.

Количество коллективов и музыкантов увеличивается. Растет и желание наших граждан встречать знаковые для страны события под звуки духового оркестра. Но дабы закрепить эту тенденцию, стоит выращивать будущих музыкантов с детства, увлекать их игрой на трубе, валторне, саксофоне, флейте. Как делали это во времена СССР.

Мы все помним старые черно-белые фотографии, на которых изображен духовой оркестр, идущий строем, а следом за ним бегут дети. Блеск медных инструментов, стать музыкантов, ритмичная, духоподъемная музыка всегда привлекали, оказывали особое, можно сказать, магическое воздействие. Это четко запечатлелось в моих детских воспоминаниях.

Но когда встал вопрос, на какой инструмент поступать учиться в музыкальную школу, родители выбрали скрипку, и я стал заниматься. Потом у нас в школе организовали духовой оркестр. И все мальчишки-сорванцы побежали туда записываться. Неформальные вожаки, к которым я тянулся, кто был для меня примером, стали играть в этом оркестре. Он стал для каждого из нас своеобразным центром жизни. Сейчас об этом вспоминаешь с улыбкой, но такие школьные коллективы действительно формировали молодежь и творчески, и человечески.

От «измены» скрипке меня долго отговаривали. Но я всё-таки выбрал трубу и всё время проводил с ней: чистил ее, гулял с ней, клал с собой в кровать. Помню, как почетно было участвовать в демонстрациях 1 мая и 7 ноября: идешь в колонне и играешь на своей трубе. Тогда я и решил, что моя жизнь должна быть связана с духовыми инструментами.

Менялась страна, вместе с ней менялось и отношение к музицированию. Появились невиданные ранее электронные инструменты, технологии. Но что интересно, люди сегодня всё так же хотят слушать виниловые пластинки и живые оркестры. Как бы ни развивалась «цифра», критерии звучания за долгие годы не изменились.

Пластинки Центрального военного оркестра Министерства обороны, Государственного духового оркестра, записи великих исполнителей на духовых инструментах — Тимофея Докшицера, Юрия Клушкина, Юрия Большиянова, Виталия Буяновского — были для нас, молодых исполнителей, примером. В годы учебы в консерватории появились компакт-кассеты, где в очень плохом качестве мы впервые услышали зарубежных музыкантов. Это была совсем другая школа. Мы даже не представляли, что можно так виртуозно играть. Но у иностранцев не было нашего насыщенного звука, нашей русской души.

Вопрос возрождения русской школы духового исполнительства стал одной из наиболее важных задач для меня и для нашей ассоциации «Духовое общество», носящей имя генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова, который, кстати, был великим знатоком духовых инструментов и превосходным кларнетистом. Важно вернуться к великим российским музыкальным традициям, рассказать молодым музыкантам, что в России действительно есть свой стиль. Этим всегда отличались наши музыканты, начиная с дореволюционного времени. В России были и есть известные на весь мир флейтисты, гобоисты, кларнетисты, валторнисты, трубачи. И русская школа должна, на мой взгляд, задавать тон в исполнительстве на духовых инструментах.

Для этого необходимо усовершенствовать в первую очередь систему обучения молодых музыкантов. Это касается всех образовательных учреждений, включая консерватории. В какой-то момент преподавание и исполнительство перестали быть престижными. Так что можно считать беспрецедентным принятое оргкомитетом Международного конкурса имени П. И. Чайковского решение о включении номинации «Духовые инструменты» в конкурсную программу 2019 года.

Одним из главнейших проектов нашего «Духового общества» стало проведение при поддержке Министерства образования и науки РФ и Министерства культуры РФ летней творческой смены — фестиваля детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья». Уже второй год подряд 500 юных музыкантов, предварительно прошедших конкурсный отбор по всей России, приезжают в Крым, чтобы продемонстрировать свое искусство. Помимо активного отдыха, дети участвуют в мастер-классах известных педагогов, репетируют концертные номера, готовят выступления марш-парада. Кульминацией творческой смены становится гала-концерт сводного оркестра.

Почти каждый день я получаю новости о том, что в том или ином регионе прошел фестиваль, концерт или мастер-класс, связанный с духовой музыкой. Такого ранее не было. Русская школа игры на духовых инструментах возрождается.

Автор — генеральный директор Российского национального музея музыки

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