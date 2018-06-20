Прямой эфир
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сегодня в крымском Артеке открывается Фестиваль детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья». А это значит, что идея возрождения духовой музыки, о которой давно говорили музыканты и педагоги, начинает давать свои плоды.

Количество коллективов и музыкантов увеличивается. Растет и желание наших граждан встречать знаковые для страны события под звуки духового оркестра. Но дабы закрепить эту тенденцию, стоит выращивать будущих музыкантов с детства, увлекать их игрой на трубе, валторне, саксофоне, флейте. Как делали это во времена СССР.

Мы все помним старые черно-белые фотографии, на которых изображен духовой оркестр, идущий строем, а следом за ним бегут дети. Блеск медных инструментов, стать музыкантов, ритмичная, духоподъемная музыка всегда привлекали, оказывали особое, можно сказать, магическое воздействие. Это четко запечатлелось в моих детских воспоминаниях.

Но когда встал вопрос, на какой инструмент поступать учиться в музыкальную школу, родители выбрали скрипку, и я стал заниматься. Потом у нас в школе организовали духовой оркестр. И все мальчишки-сорванцы побежали туда записываться. Неформальные вожаки, к которым я тянулся, кто был для меня примером, стали играть в этом оркестре. Он стал для каждого из нас своеобразным центром жизни. Сейчас об этом вспоминаешь с улыбкой, но такие школьные коллективы действительно формировали молодежь и творчески, и человечески.

От «измены» скрипке меня долго отговаривали. Но я всё-таки выбрал трубу и всё время проводил с ней: чистил ее, гулял с ней, клал с собой в кровать. Помню, как почетно было участвовать в демонстрациях 1 мая и 7 ноября: идешь в колонне и играешь на своей трубе. Тогда я и решил, что моя жизнь должна быть связана с духовыми инструментами.

Менялась страна, вместе с ней менялось и отношение к музицированию. Появились невиданные ранее электронные инструменты, технологии. Но что интересно, люди сегодня всё так же хотят слушать виниловые пластинки и живые оркестры. Как бы ни развивалась «цифра», критерии звучания за долгие годы не изменились.

Пластинки Центрального военного оркестра Министерства обороны, Государственного духового оркестра, записи великих исполнителей на духовых инструментах — Тимофея Докшицера, Юрия Клушкина, Юрия Большиянова, Виталия Буяновского — были для нас, молодых исполнителей, примером. В годы учебы в консерватории появились компакт-кассеты, где в очень плохом качестве мы впервые услышали зарубежных музыкантов. Это была совсем другая школа. Мы даже не представляли, что можно так виртуозно играть. Но у иностранцев не было нашего насыщенного звука, нашей русской души.

Вопрос возрождения русской школы духового исполнительства стал одной из наиболее важных задач для меня и для нашей ассоциации «Духовое общество», носящей имя генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова, который, кстати, был великим знатоком духовых инструментов и превосходным кларнетистом. Важно вернуться к великим российским музыкальным традициям, рассказать молодым музыкантам, что в России действительно есть свой стиль. Этим всегда отличались наши музыканты, начиная с дореволюционного времени. В России были и есть известные на весь мир флейтисты, гобоисты, кларнетисты, валторнисты, трубачи. И русская школа должна, на мой взгляд, задавать тон в исполнительстве на духовых инструментах.

Для этого необходимо усовершенствовать в первую очередь систему обучения молодых музыкантов. Это касается всех образовательных учреждений, включая консерватории. В какой-то момент преподавание и исполнительство перестали быть престижными. Так что можно считать беспрецедентным принятое оргкомитетом Международного конкурса имени П. И. Чайковского решение о включении номинации «Духовые инструменты» в конкурсную программу 2019 года. 

Одним из главнейших проектов нашего «Духового общества» стало проведение при поддержке Министерства образования и науки РФ и Министерства культуры РФ летней творческой смены — фестиваля детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья». Уже второй год подряд 500 юных музыкантов, предварительно прошедших конкурсный отбор по всей России, приезжают в Крым, чтобы продемонстрировать свое искусство. Помимо активного отдыха, дети участвуют в мастер-классах известных педагогов, репетируют концертные номера, готовят выступления марш-парада. Кульминацией творческой смены становится гала-концерт сводного оркестра.

Почти каждый день я получаю новости о том, что в том или ином регионе прошел фестиваль, концерт или мастер-класс, связанный с духовой музыкой. Такого ранее не было. Русская школа игры на духовых инструментах возрождается.

Автор — генеральный директор Российского национального музея музыки

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Просто гений
Гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов — о сохранении памяти Федора Шаляпина
Дорогу молодым
Народный артист РФ Алексей Рыбников — о проблемах нового поколения российских композиторов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017