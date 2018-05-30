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Фестиваль «Териберка. Новая жизнь» перенесли из-за ЧМ-2018

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Организаторы фестиваля «Териберка. Новая жизнь» сообщили о его переносе на более поздний срок из-за проведения в России ЧМ-2018. Сегодня было объявлено, что мероприятие состоится в конце июля — 21 и 22 числа. 

По словам директора некоммерческой организации «Большая земля» Олега Степанова, организаторы и в этом году решили сохранить масштабность праздника. Этой зимой в Териберке работали социологи, и они выяснили, что жители остались довольны тем, как прошел фестиваль в 2017 году. Негативные последствия от приезда большого количества гостей удалось минимизировать.

Основной площадкой арктического фестиваля, который проходится на берегу Баренцева моря уже в четвертый раз, станет форум социологов и урбанистов. Они будут делиться опытом в изменении жизни на подобных территориях. Организаторы надеются, что праздник даст толчок экономическому развитию территории, отмечает ИА «Би-порт».

В марте портал iz.ru сообщал о том, что в селе Териберка снял клип российский музыкант, лидер группы «Ва-банкъ» Александр Ф. Скляр. Видеоролик на песню «Корабли не тонут» выложен в интернет. Материал для клипа был снят летом 2017 года, во время фестиваля «Териберка. Новая жизнь».

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