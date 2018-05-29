Крупный приют для животных сгорел на Урале

Приют для животных «Таксодом», в котором содержались более 100 животных, сгорел в поселке Билимбац первоуральского городского округа в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

Пожар произошел в ночь на 29 мая. Хозяева приюта выносили животных на руках, большинство удалось спасти, но пять собак погибли. Возгорание ликвидировали в течение одного часа, но практически все вольеры и хозяйственные постройки были уничтожены огнем, сообщает ИА «Ура.ру».

Как рассказала зоозащитница Наталья Труфанова, на данный момент существует несколько версий пожара, в том числе не исключается вариант поджога. Разбирать место пожара помогают множество волонтеров. Они привозят одеяла и корма, инструменты.

Выживших животных разместили в уцелевших вольерах, а некоторых забрали неравнодушные люди. Хозяйка приюта отметила, что намерена продолжать оказывать помощь животным и восстановить то, что было уничтожено.