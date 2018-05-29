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Пропавшая в Липецкой области пенсионерка двое суток провисела вниз головой

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Полицейские обнаружили пропавшую в Елецком районе Липецкой области пенсионерку спустя двое суток. Она находилась в овраге и висела вниз головой. В момент обнаружения она находилась в крайней степени обезвоживания, а также в состоянии болевого шока. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

В правоохранительные органы 23 мая обратился сын 83-летней жительницы села Казаки. Он самостоятельно искал маму в течение суток, после чего обратился в полицию. Была организована поисковая операция, в которой участвовали полицейские, родственники и односельчане.

Полицейский обнаружил женщину 25 мая в труднопроходимой лесополосе в овраге. Она находилась в состоянии крайней степени обезвоживания и состоянии болевого шока. Как сообщает GOROD48, женщина упала в овраг, и ее ногу зажало между деревьями, поэтому она практически висела вниз головой.

Полицейский оказал пострадавшей первую медицинскую помощь и вызвал «скорую». Женщина была доставлена в реанимационное отделение больницы. По словам врачей, пенсионерка находилась в критическом состоянии и вряд ли пережила бы еще один день. На данный момент пациентка находится под постоянным контролем медицинского персонала.

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