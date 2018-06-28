В Тбилиси 21 театр, один из них наш — Русский драматический театр имени Грибоедова. Первый русский театр за пределами России. Он был создан по указу наместника Кавказа графа Воронцова в 1845 году. Труппу в нем собирал великий Михаил Щепкин.

После распада Советского Союза русские театры на постсоветском пространстве должны были поменять свое предназначение. Нам это удалось сделать, четко определив приоритеты. 80% наших зрителей — этнические грузины. В нацию, образующую страну, мы несем русский язык, русскую культуру, если хотите, русский дух. Поэтому 90% нашего репертуара — русская классика. В первую очередь Чехов, Горький, Толстой, Достоевский.

Нашу классику традиционно любят выросшие на ней старшее и среднее поколения зрителей и, что удивительно, любит студенческая молодежь. Мы понимаем, что надо сейчас бороться и за юного зрителя. Формируя репертуар для детей, стараемся показать великую русскую культуру через сказки Пушкина.

Сегодня мы, да и любой русский театр за рубежом — оплот русской культуры. Поддержать нас могут российские программы помощи русским театрам, находящимся за пределами страны. Важный шаг в этом направлении уже сделан. Я имею в виду создание Федерального агентства по поддержке гастрольной деятельности, которое обратило внимание на русские театры и начало приглашать нас на большие гастроли.

Наш театр — постоянный участник петербургского фестиваля «Балтийский дом». Этот форум — модель того, как надо позиционировать за рубежом великую страну. Огромное спасибо за это выдающемуся театральному организатору Сергею Григорьевичу Шубу. На базе фестиваля основана всемирная организация «Деятели русского театра зарубежья», которую я имею честь возглавлять. Ее главная задача заключается прежде всего в практической помощи. Например, в отношении нашего театра сейчас обсуждается вопрос о приезде специалистов по сценическому оборудованию, чтобы как можно полнее использовать имеющиеся у нас технические ресурсы, модернизировать их, адаптировать к современным требованиям. Кроме того, нам нужны педагоги по сценической речи, в этом тоже может помочь наша организация.

Очень активно работает в последние годы Союз театральных деятелей РФ, устраивает в Звенигороде Международную летнюю театральную школу. На целый месяц мы можем послать на обучение наших молодых актеров. Делается это за счет федерального бюджета России. Мы оплачиваем только дорогу. Ребята возвращаются с большим кругозором, пополняют свое знание русской культуры. Это громадное дело, но я считаю, что программу надо расширять и делать это как в творческом, так и в политическом аспекте.

Что я имею в виду? В Тбилисском театральном институте уже несколько лет подряд за счет госбюджета Грузии набирают русский курс, который готовит актеров специально для нашего театра. Ребята должны говорить на эталонном русском — языке Толстого, Пушкина, Достоевского, проникнуться российским менталитетом. Но молодежь практически не знает Россию. Зачастую у них нет возможности съездить и посмотреть, какая она на самом деле. Если вовремя не решить эту проблему, может статься, что лет через десять мало кто будет говорить в Грузии на русском языке. Уже сейчас в общей массе грузины стали меньше говорить на русском. Я же не устаю утверждать, что язык должен иметь практическое предназначение. Мы имеем возможность создать механизмы, чтобы русский язык был привлекателен в Грузии.

У нас для этого есть особый фундамент, особая платформа. Россия и Грузия — страны-единоверцы, страны христианской культуры. В Грузии очень любят русских. Во всех ресторанах можно попросить меню на русском языке и его принесут. Во время недавнего визита в Тбилиси театра «Современник» во главе с Галиной Борисовной Волчек город буквально жил этими гастролями. Чтобы дать возможность посмотреть спектакли всем желающим, нужен был бы, наверное, стадион.

Есть правительственная программа РФ по развитию русского языка в мире. Она работает, и я считаю, что надо предусмотреть в ней еще одну статью расходов — выделить средства русским театрам за рубежом, чтобы они в отдаленных местах своих стран сыграли спектакль на русском языке. Он один будет равен по значимости 20 семинарам.

Мы ездим в провинцию, чтобы русский язык не был забыт. Недавно были со спектаклем «Маугли» в одном из дальних регионов Грузии. За два месяца там знали, что мы приедем. И книжка «Маугли» Киплинга на русском языке была самой востребованной в библиотеках. Вот вам и пропаганда.

Автор — генеральный директор Тбилисского русского драматического театра имени Грибоедова

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