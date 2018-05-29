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Крупнейшую партию органов самцов кабарги изъяли в Хабаровском крае

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В международном аэропорту Хабаровска пресечена первая с начала года попытка контрабанды дериватов. У жительницы Хабаровска были найдены 80 мускусных желез кабарги. Она пыталась вывезти груз в Южную Корею. Общая стоимость партии — 3,2 млн рублей.

По словам и.о. начальника дознания Хабаровской таможни Владимира Никулина, которые приводит ИА «Хабаровский край сегодня», нарушительница была задержана во время таможенного контроля пассажиров. Она призналась, что знала об ограничениях, но решилась на нарушение из-за желания выгодно продать партию.

По факту контрабанды заведено уголовное дело. Если вина женщины будет доказана, ей может грозить до семи лет лишения свободы.

Агентство отмечает, что в 2017 году Хабаровская таможня пресекла четыре попытки вывоза дериватов из страны. Нарушители пытались незаконно провезти 328 желез стоимостью 12,6 млн рублей.

Железы самцов этого маленького оленя используются для получения мускуса. Дериват особенно ценится в восточной медицине. Считается, что это вещество снимает воспалительные процессы и помогает лечить онкологические заболевания.

Несмотря на то что кабарга не занесена в Красную книгу, для вывоза мускусных желез требуется разрешение Росприроднадзора.

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