Молодые лидеры стран G20, БРИКС и ЕАЭС провели встречу на ПМЭФ

Встреча молодых лидеров ведущих государств состоялась на Петербургском международном экономическом форуме. Группа 25 молодых лидеров дипломатии и бизнеса из каждой страны G20, БРИКС и ЕАЭС провела в рамках форума системную работу, которая станет постоянной основой для построения глобального сотрудничества, обмена знаниями и развития лидерства.

Как пояснил координатор ассоциации Роман Чуков, она возникла на основе личных контактов, завязавшихся за последние годы на площадках различных международных форумов. Несколько месяцев назад члены сложившегося неформального круга приняли решение институционализировать этот формат.

«Мы представляли свои страны в каких-то форматах, но не потерялись и остались в контакте. Эти люди — серьезные исследователи, или основатели предприятий, или деятели искусства и культуры, или советники национальных парламентов», — пояснил Чуков.

Среди ближайших задач организации — утверждение окончательного названия и разработка стратегии работы. Среди рабочих названий — «ПМЭФ-25», поскольку участники намерены подготовить план продвижения инициатив на международной арене на период до 2025 года. Среди конкретных целей своего объединения его члены указывают создание сети взаимодействия между предприятиями, организациями и институтами за счет усилий членов клуба, а также создание виртуальной площадки для облегчения таких контактов.