Рабочий из Пензы получил многочисленные ожоги на работе

Электрогазосварщик из Пензы получил многочисленные ожоги на рабочем месте. Было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 23 мая на улице Аустрина. Сотрудник предприятия 32 лет проводил ревизию задвижки на напорном коллекторе в колодце и в результате получил ожоги лица, шеи, кисти, ног.

Полученные травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью, сообщает «Пенза-пресс».

По версии следствия, в момент происшествия были нарушены требования охраны труда. По факту нарушения правил охраны труда было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.