Прямой эфир

Специалист югорского предприятия лишился кистей рук из-за удара током

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мастер службы подстанций управления электросетевого хозяйства ожидает суда в связи с тем, что один из сотрудников предприятия получил серьезные травмы рук при выполнении поручения в Сургутском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО — Югре.

Было установлено, что в одной из коммерческих организаций мастер направил электромонтеров без оформления наряда-пропуска и целевого инструктажа на ремонт секционной перемычки на производственном объекте, сообщает megatyumen.ru.

В результате один из членов бригады получил серьезные ожоги и поражение рук. Чтобы спасти жизнь пациента, врачи ампутировали обе кисти.

Мастер обвиняется в нарушении требований охраны труда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пострадавший от удара молнии рабочий в Липецке впал в кому
Директор омской фермы оштрафован на 30 тыс. рублей за смерть работника

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017