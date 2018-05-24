Специалист югорского предприятия лишился кистей рук из-за удара током

Мастер службы подстанций управления электросетевого хозяйства ожидает суда в связи с тем, что один из сотрудников предприятия получил серьезные травмы рук при выполнении поручения в Сургутском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО — Югре.

Было установлено, что в одной из коммерческих организаций мастер направил электромонтеров без оформления наряда-пропуска и целевого инструктажа на ремонт секционной перемычки на производственном объекте, сообщает megatyumen.ru.

В результате один из членов бригады получил серьезные ожоги и поражение рук. Чтобы спасти жизнь пациента, врачи ампутировали обе кисти.

Мастер обвиняется в нарушении требований охраны труда.