Прямой эфир

Минобороны опровергло «перехват» двух израильских F-16 над Ливаном

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России опровергло информацию израильских СМИ о якобы перехвате российскими Су-34 двух израильских F-16 в небе над Ливаном. В военном ведомстве добавили, что подобные утверждения являются «дилетантской глупостью». 

«Находящиеся в составе российской авиагруппы в Сирии многофункциональные бомбардировщики Су-34 не используют для вылетов на перехват воздушных целей», – цитирует сообщение «Интерфакс»

Также в Минобороны добавили, что Су-34 не выполняют задач в воздушном пространстве Ливана. 

О якобы перехвате самолетов в понедельник, 28 мая, сообщило издание The Times of Israel. Уточнялось, что истребители ВКС РФ, возможно, участвовали в учениях над Средиземным морем, но были вынуждены войти в воздушное пространство Ливана для посадки из-за плохой погоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о перехвате российскими Су-34 израильских истребителей
СМИ сообщают о перехвате двух бомбардировщиков России близ Аляски

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017