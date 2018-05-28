Минобороны опровергло «перехват» двух израильских F-16 над Ливаном

Минобороны России опровергло информацию израильских СМИ о якобы перехвате российскими Су-34 двух израильских F-16 в небе над Ливаном. В военном ведомстве добавили, что подобные утверждения являются «дилетантской глупостью».

«Находящиеся в составе российской авиагруппы в Сирии многофункциональные бомбардировщики Су-34 не используют для вылетов на перехват воздушных целей», – цитирует сообщение «Интерфакс».

Также в Минобороны добавили, что Су-34 не выполняют задач в воздушном пространстве Ливана.

О якобы перехвате самолетов в понедельник, 28 мая, сообщило издание The Times of Israel. Уточнялось, что истребители ВКС РФ, возможно, участвовали в учениях над Средиземным морем, но были вынуждены войти в воздушное пространство Ливана для посадки из-за плохой погоды.