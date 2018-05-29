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29 мая исполнилось бы 65 лет народному артисту РСФСР Александру Гавриловичу Абдулову. Уже десять лет как этот праздник без него не праздник. Так случилось, что мы с ним родились в один день — 29 мая. Оба по Зодиаку — Близнецы. Оба работали в одном театре — «Ленкоме», сидели в одной гримерке. А познакомились мы еще до театра.

Марк Анатольевич Захаров, на курсе которого я учился в ГИТИСе, пригласил меня сниматься в фильме «Убить дракона». Это было такое счастье! На зависть сокурсникам съемки в Германии, а в главной роли — сам Абдулов, звезда-звезда. Я помню первую встречу с Александром Гавриловичем. Мы ехали на площадку в автобусе, и он стал рассказывать, как ночью опрокинул банку сгущенки на ковер в гостинице. Неудобно — Германия все-таки. И он до шести утра замывал следы происшествия. 

Как все близнецы, Александр Гаврилович был человеком многогранным. Человек-фонтан. Как кто-то сказал: «Актер — это такой человек, которому становится скучно, если говорят не о нем». Естественно, он всегда был в центре внимания. Любил устраивать праздники, а уж свой день рождения отмечал с размахом. На даче во Внуково делал знаменитый плов, самый вкусный на свете. Всегда было много гостей. Абдулов умел дружить.

А когда 29 мая выпадало на гастроли «Ленкома», он устраивал праздник на выезде, на который приглашал всех — от актеров до гримеров. Однажды в Ленинграде, отыграв «Поминальную молитву», позвал всех на улицу. А там — запряженные лошадьми пролетки и экипажи. Этой процессией мы ехали по Питеру. Еще были живы Татьяна Ивановна Пельтцер, Всеволод Дмитриевич Ларионов, Евгений Павлович Леонов, которых он очень любил и почитал. Гуляли все до утра.

Его праздники и посиделки были с прицелом на творчество. Он фонтанировал идеями. «А давайте организуем это. А поедемте туда!». Абдулов обладал неуемной энергией. Он умудрялся сниматься в пяти фильмах одновременно, а еще играть в театре, заниматься собственной антрепризой. В «Ленкоме» был спектакль «Бременские музыканты». Александр Гаврилович его выкупил и стал продюсером. С этим спектаклем у нас случилась бурная гастрольная жизнь. А позже он решил еще снять одноименный фильм.

Абдулов умел пользоваться своей популярностью, но не себе на пользу, а ради других. Он много помогал людям. Гастролируя по стране, часто предлагал нам передать деньги за спектакль, например, детскому дому. И все с ним соглашались. Прилетели на гастроли в Астрахань, и Александр Гаврилович вдруг говорит: «Едем в городской роддом». Зачем? Ему показалось, что там нуждаются в помощи. И правда. Узнавал, что надо, и помогал.

Он не делал из своей благотворительности пиар. У него было много друзей, он мог позвонить кому-то, подъехать, пообщаться с руководством, решить проблему. Своим именем открывал не одну нужную дверь. Не бросал тех, кому помогал. Можно сказать, курировал своих подопечных.

Александр Гаврилович жил на полную катушку. «Задворки» — тоже его затея. Они появились в «Ленкоме» как мероприятие под закрытие сезона. Абдулов предложил не пойти в буфет и выпить, а собраться всем в палисаднике за «Ленкомом», пригласить друзей театра и представить концертную программу. Геннадий Хазанов, Михаил Жванецкий, наше театральное «Рок-ателье» и другие известные люди там участвовали. А после первых «Задворков» решили, что надо организовать зрительный зал с профессиональным светом и звуком, с пандусом для сидений и продавать билеты. Деньги же пустить на какое-то благое дело.

В этих концертах даже Алла Пугачева участвовала. Многие мечтали попасть на «Задворки», так как получилось уже серьезное мероприятие. И в какой-то момент возникла идея с храмом. На собранные на «Задворках» деньги Абдулов фактически выкупил церковь, что рядом с театром на Малой Дмитровке. Там раньше находились склады Союзгосгосцирка. Он придумал, как найти для них другое помещение, а церкви вернуть ее прямое назначение.

Всё это доставляло ему колоссальное удовольствие. Как и окружающим. Он торопился жить. Совершенно не обращал внимание на свое здоровье. Последняя его работа в театре — роль Кочкарёва в «Женитьбе» Гоголя. Он сыграл два предпремьерных спектакля на гастролях в Самаре. Этим же спектаклем должны были открыть следующий сезон в Ленкоме. Но летом, когда он снимал в Крыму свой фильм, у него появились проблемы с желудком. Он долго терпел, пил обезболивающие, а потом выяснилось, что это онкология.

Саша поехал лечиться в Израиль. Оттуда прислал в театр письмо, писал, что очень скучает. А еще сожалеет, что так получилось. Даже выступил с обращением: «Дорогие друзья! Я вас всех очень люблю, но берегите себя и свое здоровье. Оно принадлежит не только вам, но и всем окружающим». Только заболев, он сделал для себя такой вывод. Тогда поддержать Александра Абдулова хотела вся страна. Даже футболисты надели футболки с его портретом и вышли так на поле.

Лишь однажды за время своей болезни он появился в «Ленкоме». Не хотел, чтобы его видели в таком состоянии, чтобы жалели. 13 декабря 2007 года Владимир Путин вручил ему в Кремле орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. После церемонии Саша заехал в театр. Труппа со спектаклем «Пролетая над гнездом кукушки», в котором его заменил Александр Лазарев, была на гастролях. Он нам позвонил. Мы были в поезде. Включили громкую связь и общались с ним. В последний раз. 3 января его не стало…

Нам всем очень не хватает Александра Гавриловича. Мы скучаем и помним его. Несмотря на прошедшие с его ухода 10 лет, он до сих пор в «Ленкоме». Уже пришло не одно поколение актёров, которые его не застали, но в байках, легендах, воспоминаниях, ролях Абдулов, его дух, его настроение — навсегда в театре.

Автор — народный артист России, актер театра Ленком

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