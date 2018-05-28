Москва ввела льготу на покупку участков в особой экономической зоне‍

Для земельных участков в Москве, расположенных в особой экономической зоне, ввели льготную цену продажи. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества.

Льготная цена составит 1% от кадастровой стоимости. «Это позволит привлечь российских и зарубежных инвесторов и, как следствие, — развить особую экономическую зону в Москве, а также создать современную производственную инфраструктуру», — отмечается в сообщении.

Льготная цена будет действовать для арендаторов, которые создали объекты капитального строительства после вступления в силу постановления правительства России «О создании на территории Москвы особой экономической зоны технико-внедренческого типа» от 21 декабря 2005 года.

Ранее, согласно закону «О землепользовании в городе Москве», цена продажи земельных участков в границах особой экономической зоны технико-внедренческого типа, была равна 100% от кадастровой стоимости, отмечает Агентство городских новостей «Москва».

В 2017 году сдача в аренду земельных участков и объектов недвижимости принесла в бюджет Москвы свыше 70 млрд рублей.