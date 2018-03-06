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Более 70 млрд получил бюджет Москвы от сдачи в аренду городского имущества

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Бюджет Москвы пополнился на сумму более 70 млрд рублей от сдачи в аренду земельных участков и объектов недвижимости в 2017 году, рассказал во вторник, 6 марта, на пресс-конференции руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, российская столица получила от аренды муниципального имущества 73 млрд рублей.

«Вот суммарно по итогам прошлого года на 73 млрд рублей городской бюджет пополнился», — приводит слова чиновника «РИАМО».

Отмечается, что по результатам торгов в минувшем году было продано 289 объектов.

Накануне стало известно, что в бюджет Москвы в 2017 году поступило более 1,34 млрд рублей налоговых платежей от аренды квартир.

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