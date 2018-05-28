Прямой эфир

Канализацию сливают в Иртыш под Тобольском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители деревни Ломаева Тобольского района заявляют о том, что недалеко от населенного пункта канализационные стоки сливаются в реку Иртыш. Видео того, как грязная жижа попадает в реку, появилось в одной из социальных сетей.

По мнению авторов ролика, ответственность за происходящее лежит на ООО «Ренсервис». Производственные помещения этой организации, занимающейся ремонтом, находятся недалеко от Иртыша. Местные жители утверждают, что компания расположилась в водоохранной зоне.

Портал «Наш город» в этой связи напоминает о том, что в марте природоохранная прокуратура Тюменской области нашла нарушения в работе компании «Тюмень-Агро». Она сбрасывала стоки в реку Молчанку. Выяснилось, что отходы производства превышали нормы по железу в 52 раза, а по марганцу — в 110 раз. Местные жители рассказывали, что загрязнения реки продолжались с января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Последствия разлива нефтепродуктов ликвидированы под Иркутском
Ликвидирована утечка нефтепродуктов возле села Паника под Оренбургом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017