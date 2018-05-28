Канализацию сливают в Иртыш под Тобольском

Жители деревни Ломаева Тобольского района заявляют о том, что недалеко от населенного пункта канализационные стоки сливаются в реку Иртыш. Видео того, как грязная жижа попадает в реку, появилось в одной из социальных сетей.

По мнению авторов ролика, ответственность за происходящее лежит на ООО «Ренсервис». Производственные помещения этой организации, занимающейся ремонтом, находятся недалеко от Иртыша. Местные жители утверждают, что компания расположилась в водоохранной зоне.

Портал «Наш город» в этой связи напоминает о том, что в марте природоохранная прокуратура Тюменской области нашла нарушения в работе компании «Тюмень-Агро». Она сбрасывала стоки в реку Молчанку. Выяснилось, что отходы производства превышали нормы по железу в 52 раза, а по марганцу — в 110 раз. Местные жители рассказывали, что загрязнения реки продолжались с января.