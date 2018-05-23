Последствия разлива нефтепродуктов ликвидированы под Иркутском

Спасателям удалось ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в Ангару в Усолье-Сибирском районе Иркутской области. Всего из района было вывезено 3 т загрязненного нефтесодержащей жидкостью сорбента и грунта.

Установлено, что разлив нефти произошел из неэксплуатируемой трубы на территории закрытого предприятия «Руссоль». 17 мая на поверхности водоема образовалось пятно площадью 300 кв. м. Работы по устранению последствий продолжались четыре дня.

Сейчас труба заглушена. Установлены боновые заграждения, отсыпана земляная дамба для предотвращения попадания нефтепродуктов в Ангару, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС по области. Режим ЧС отменен. Мэр Черемхова Вадим Семенов заявил, что последствия разлива нефтепродуктов угрозы для населения не представляют.

Между тем шесть человек задержаны по факту утечки нефтепродуктов. Расследование ведется в отношении собственников предприятия.

Портал iz.ru 19 мая сообщал о том, что в речном порту Якутска произошел разлив нефти. Это случилось во время демонтажа старого речного судна.