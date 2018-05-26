Побывавший на Луне астронавт Алан Бин скончался в США

Побывавший на Луне американский астронавт Алан Бин скончался в больнице в США в возрасте 86 лет.

Самочувствие астронавта ухудшилось около двух недель назад, когда он находился в штате Индиана. Бина срочно госпитализировали в одну из больниц в Хьюстоне в штате Техас, где он и скончался в окружении родных, сообщает ТАСС.

Алан Бин служил военным летчиком до 1963 года, когда его отобрали в отряд астронавтов. В ноябре 1969 года в составе экипажа корабля Apollo 12 он стал четвертым по счету человеком, ступившим на поверхность Луны.

В начале января ушел из жизни другой американский астронавт, который высаживался на луне. Джон Янг умер на 87-м году жизни от пневмонии.