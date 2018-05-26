МВД и Росгвардия представили электрошоковый щит

МВД и Росгвардия впервые показали новый вид амуниции — электрошоковый щит, который начнет поступать в подразделения в конце 2018 года.

Презентация прошла на полигоне учебного центра Росгвардии в Балашихе в рамках форума «День передовых технологий правоохранительных органов».

Щит защищает бойца от традиционных угроз (таких, как камни, палки и ножи) и при соприкосновении с противником наносит элетрошоковое воздействие.

Изделие может покрываться специальным составом, который не позволяет ему загореться. Звук от работы щита оказывает психологическое воздействие.

Ранее «Известия» писали, что Росгвардия пересядет на бронеавтомобиль «Есаул». Машина выполнена на базе внедорожника «УАЗ Патриот». Новинка выдерживает взрывы мин, попадания реактивных гранат и подрывы самодельных взрывных устройств.