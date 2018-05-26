Работавший на наркобарона Эскобара экс-глава убийц задержан в Колумбии

Работавший на наркобарона Пабло Эскобара бывший глава синдиката убийц Джон Хайро Веласкес по прозвищу Попейе задержан по подозрениям в вымогательстве в колумбийском Медельине.

Мэр города Медельин Федерико Гутьеррес в своем Twitter написал, что Веласкеса задержали и поздравил с этим прокуратуру по борьбе с организованной преступностью, полицию города и страны, сообщает «РИА Новости».

После разгрома Медельинского картеля Попейе провел в тюрьме 23 года и вышел на свободу только в 2014 году. Его имя вновь стало популярным в связи с угрозами, которые стали поступать в адрес сторонников одного из кандидатов на выборах президента Колумбии Густаво Петро. Выборы в стране пройдут 27 мая.

Пабло Эскобар был главой Медельинского картеа в 80-е годы XX века. Он был самым разыскиваемым наркоторговцем в США и считался одним из самых богатых людей планеты. Особенно за ним охотились американские власти, так как Эскобар тоннами поставлял в Соединенные Штаты наркотики.

В результате спецоперации элитного подразделения колумбийской полиции Эскобар был убит в 193 года. В связи с его смертью Медельинский картель прекратил свое существование.