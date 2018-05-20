Более 2,7 т наркотиков изъяли в ходе рейдов на юго-востоке Ирана

Полицейские в Иране изъяли свыше 2,7 т наркотиков в ходе операций в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан. Об этом пишет агентство IRNA со ссылкой на местную полицию.

Как сообщил замначальника региональной полиции Ахмад Тахери, рейды прошли в округах Мехрестан и Ираншехр. Сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек, у них изъяты три автомобиля Peugeot, 1,99 кг опиума и оружие.

Кроме того, в ходе операции в округе Хамун полицейские изъяли 518 кг героина, 154 кг опиума и 92 кг экстракта опия, конфисковали два автомобиля Toyota, два автомата Калашникова и большое количество боеприпасов.

18 мая сотрудники полиции в Италии задержали 33-летнего мужчину в футболке с надписью Pusher (дилер — англ.). В багажнике его автомобиля нашли 350 г марихуаны и около 140 г гашиша.