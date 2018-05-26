Экзитпол огласил итоги референдума о легализации абортов в Ирландии

Порядка 68% ирландцев, проголосовавших на общенациональном референдуме, высказались за легализацию абортов в стране. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола на основе опроса 4 тыс. человек.

Референдум должен определить судьбу восьмой поправки к статье 40.3.3 Конституции Ирландии, которая заявляет о «равенстве прав матери и плода на жизнь» и разрешает аборт только в ситуации «реальной и существенной опасности для жизни женщины».

Кабинет министров во главе с премьером Лео Варадкаром выступает за то, чтобы аборты в Ирландии были разрешены без дополнительных условий вплоть до 12-й недели беременности.

«Мой голос — это решительное «да» изменению поправки», — заявил глава кабмина на избирательном участке в Дублине.

Оргкомиссия референдума сообщила о рекордной явке граждан на голосование, в целом ряде городов активность превысила 70%. Как уточнили в комиссии, что превышены показатели другого «исторического» ирландского референдума — о легализации разводов.

В марте в столице Ирландии прошел многотысячный марш против абортов.