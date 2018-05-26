Прямой эфир

Экзитпол огласил итоги референдума о легализации абортов в Ирландии

0
Фото: Global Look Press/Karl Burke
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порядка 68% ирландцев, проголосовавших на общенациональном референдуме, высказались за легализацию абортов в стране. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола на основе опроса 4 тыс. человек.

Референдум должен определить судьбу восьмой поправки к статье 40.3.3 Конституции Ирландии, которая заявляет о «равенстве прав матери и плода на жизнь» и разрешает аборт только в ситуации «реальной и существенной опасности для жизни женщины».

Кабинет министров во главе с премьером Лео Варадкаром выступает за то, чтобы аборты в Ирландии были разрешены без дополнительных условий вплоть до 12-й недели беременности.

«Мой голос — это решительное «да» изменению поправки», — заявил глава кабмина на избирательном участке в Дублине. 

Оргкомиссия референдума сообщила о рекордной явке граждан на голосование, в целом ряде городов активность превысила 70%. Как уточнили в комиссии, что превышены показатели другого «исторического» ирландского референдума — о легализации разводов. 

В марте в столице Ирландии прошел многотысячный марш против абортов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сторонники запрета абортов вышли на демонстрацию в Праге
В Варшаве проходит акция против ужесточения закона об абортах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017