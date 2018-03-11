Марш против абортов прошел в Ирландии

Протестная демонстрация против абортов прошла 10 марта в столице Ирландии — Дублине.

Как пишет издание Irish Times, в «Марше жизни» приняли участие десятки тысяч человек.

В конце мая в Ирландии должен состояться референдум по вопросу о легализации абортов.

Протестующие требовали сохранения в силе восьмой поправки Конституции Ирландии, которая запрещает аборты.

Перед публикой выступила представительница кампании Save the Eighth («Сохрани восьмую»), которая заявила, что у сторонников движения осталось 10 недель, чтобы убедить граждан страны проголосовать против отмены поправки.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар ранее уже заявлял, что будет голосовать за отмену поправки, однако парламентарии придерживаются самых разных позиций. Католическая церковь выступает против отмены поправки.

Ранее 9 марта портал iz.ru сообщал, что многотысячный марш с требованием разрешить аборты прошел в столице Аргентины — Буэнос-Айресе.