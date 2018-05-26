Рязань подала заявку на включение в «Золотое кольцо России»

Администрация Рязанской области выступила с инициативой о включении Рязани в перечень городов национального туристического проекта «Золотое кольцо России». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил губернатор региона Николай Любимов.

«Заявка подана, уже предварительные слушания прошли, окончательное решение будет приниматься правительственной комиссией. На наш взгляд, документы соответствуют всем установленным требованиям», — отметил Любимов в интервью «РИА Новости».

Губернатор отметил, что город является одним из самых древних в центральной России, а проект «Золотое кольцо» сможет повысить туристскую и инвестиционную привлекательность областного центра.

По его словам, перед администрацией региона стоит задача увеличить турпоток до 2 млн человек к концу 2019 года. На данный момент этот показатель составляет около 1,2 млн человек в год.

Туристический маршрут «Золотое кольцо России» по древним городам Северо-Восточной Руси — Сергиеву Посаду, Переславлю-Залесскому, Ростову Великому, Ярославлю, Костроме, Иваново, Суздалю, Владимиру.