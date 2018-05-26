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Рязань подала заявку на включение в «Золотое кольцо России»

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Администрация Рязанской области выступила с инициативой о включении Рязани в перечень городов национального туристического проекта «Золотое кольцо России». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил губернатор региона Николай Любимов.

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«Заявка подана, уже предварительные слушания прошли, окончательное решение будет приниматься правительственной комиссией. На наш взгляд, документы соответствуют всем установленным требованиям», — отметил Любимов в интервью «РИА Новости»

Губернатор отметил, что город является одним из самых древних в центральной России, а проект «Золотое кольцо» сможет повысить туристскую и инвестиционную привлекательность областного центра.

По его словам, перед администрацией региона стоит задача увеличить турпоток до 2 млн человек к концу 2019 года. На данный момент этот показатель составляет около 1,2 млн человек в год.

Туристический маршрут «Золотое кольцо России» по древним городам Северо-Восточной Руси — Сергиеву Посаду, Переславлю-Залесскому, Ростову Великому, Ярославлю, Костроме, Иваново, Суздалю, Владимиру. 

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