Компас мировой экономики

В течение второго дня работы форума было заключено сразу несколько крупных контрактов, кроме того, перед участниками ПМЭФ-2018 выступили в том числе первый вице-премьер Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Однако главным событием дня стало пленарное заседание, в котором приняли участие президент РФ Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава МВФ Кристин Лагард