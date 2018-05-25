Компас мировой экономики

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Главные лица и ключевые события второго дня работы Петербургского международного экономического форума
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
В течение второго дня работы форума было заключено сразу несколько крупных контрактов, кроме того, перед участниками ПМЭФ-2018 выступили в том числе первый вице-премьер Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Однако главным событием дня стало пленарное заседание, в котором приняли участие президент РФ Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава МВФ Кристин Лагард
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард перед началом пленарного заседания
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин во время бизнес-диалога Россия–Франция, который состоялся в рамках XXII Петербургского международного экономического форума
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин и первый вице-премьер Антон Силуанов во время панельной сессии «Как реализовать стратегические задачи?» в рамках презентационной программы XXII Петербургского международного экономического форума
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Владимир Васильев, ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов и ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий (слева направо) перед началом сессии «Будущее экономики: образование как сфера инвестиций»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Участники пленарного заседания второго дня работы ПМЭФ-2018, в центре — президент РФ Владимир Путин
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Фото: ТАСС/Антон Ваганов
Участники круглого стола «Технологии жилья», который состоялся на второй день работы форума
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Помощник президента РФ Андрей Белоусов во время сессии «Презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России»
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Журналист Владимир Познер и председатель совета директоров АО «Тинькофф Банк» Олег Тиньков (слева направо) во время беседы о будущем «Технологическое предпринимательство в России. Олег Тиньков»
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая перед началом пленарного заседания в рамках XXII Петербургского международного экономического форума
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Гости форума у стенда Краснодарского края на ПМЭФ-2018
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Фото: ТАСС/Антон Ваганов
Американский ученый японского происхождения, профессор физики, соавтор теории струн, футуролог Митио Каку во время сессии «Форкаст-2100. Какие технологии будут востребованы в будущем?»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент Франции Эммануэль Макрон во время бизнес-диалога Россия–Франция, который состоялся в рамках XXII Петербургского международного экономического форума
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Фото: ТАСС/Владимир Барабанов
Участники XXII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Александр Друзь (справа) во время интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», которая прошла в ресторане «Метрополь»
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Продюсер, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст перед началом пленарного заседания второго дня XXII Петербургского международного экономического форума
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Фото: ТАСС/Антон Ваганов
Йогин, мистик и основатель фонда «Иша» Садхгуру, приглашенный для участия в форуме, во время сессии «Форкаст-2100. Какие технологии будут востребованы в будущем?»
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии и председатель совета директоров Arabian Oil Company (Saudi Aramco) Халид А. аль-Фалих принимает участие в работе сессии «Энергетическая трансформация»
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Фото: ТАСС/Владимир Барабанов
Один из посетителей конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» во время второго дня работы ПМЭФ-2018
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В Петербурге в пятницу, 25 мая, завершился второй день работы Международного экономического форума. В этот день в том числе на территории центра «Экспофорум» состоялось пленарное заседание, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин. Ключевые события и участники этого дня — в галерее портала iz.ru
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