Отжигают по-черному

Джентльмены, как гласит известное изречение, предпочитают блондинок. На самом деле настоящие джентльмены отдают руку и сердце, не взирая на цвет волос, — особенно 28 мая, когда свой профессиональный праздник отмечают знаменитые своей галантностью российские пограничники и — что для многих, наверное, неожиданность — брюнетки всего мира, если не всей Вселенной. В этот поистине великий день портал iz.ru собрал фотогалерею самых красивых черноволосых женщин — на радость защитникам родных рубежей.