Отжигают по-черному

Модель и актриса Галь Гадот родом из Израиля. Как все израильтянки, служила в армии, где была инструктором по рукопашному бою
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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Dennis Van Tine
Еще одна израильтянка, Натали Портман, прославилась уже в 13 лет, дебютировав в «Леоне» Люка Бессона. В 18 же весь мир узнал ее как королеву Падме Амидалу, любовный интерес Энакина Скайуокера из «Звездных войн»
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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Lionel Hahn
Американская актриса Меган Фокс знакома многим по роли Микаэлы Бэйнс в «Трансформерах»
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Фото: Global Look Press/Luiz Rampelotto
Специального посланника верховного комиссара ООН по делам беженцев, кавалерственную даму Наиболее выдающегося ордена Святых Георгия и Михаила, почетную подданную Камбоджи и прочая, и прочая, и прочая, в прошлом — расхитительницу гробниц... короче говоря, Анджелину Джоли представлять, вероятно, не требуется
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Фото: TASS/Zuma
Обладательница «Оскара» британка Кэтрин Зета-Джонс остается в рядах первых красавиц мира и на пороге шестого десятка
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Фото: Global Look Press/Kika Press
Американка Зои Салдана знакома любителям кинофантастики как лейтенант Нийота Ухура из «Стартрека» и Гамора из «Стражей Галактики»
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Фото: Global Look Press
Француженка Ева Грин одинаково органично вписалась и в интерьеры «Казино «Рояль», и в мрачный антураж «Города грехов»
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Певица, актриса и модельер Рианна обладает массой различных достоинств — и да, конечно же, она брюнетка
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Одну из лучших американских актрис последних 30 лет, Вайнону Райдер, пока незаслуженно обходят с «Оскарами» — но любовь зрителей к ней не уменьшается
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И наконец, главная брюнетка десятилетия — Меган Маркл, ныне супруга наследника британского престола, герцогиня Сассекская
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Джентльмены, как гласит известное изречение, предпочитают блондинок. На самом деле настоящие джентльмены отдают руку и сердце, не взирая на цвет волос, — особенно 28 мая, когда свой профессиональный праздник отмечают знаменитые своей галантностью российские пограничники и — что для многих, наверное, неожиданность — брюнетки всего мира, если не всей Вселенной. В этот поистине великий день портал iz.ru собрал фотогалерею самых красивых черноволосых женщин — на радость защитникам родных рубежей.
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