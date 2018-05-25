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Глава «Почты России» рассказал о развитии логистики для онлайн-торговли

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов рассказал о начале создания в России логистических почтовых центров для доставки товаров, приобретенных в интернет-магазинах.

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«Сейчас начинаем большой инвестиционный проект по созданию 40 логистических почтовых центров по всей территории нашей страны. Этого достаточно, для того чтобы обеспечить 80% территории нашей страны качеством доставки д+2, то есть через 2–3 дня», — рассказал он «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Подгузова, речь идет трех уровнях логистики: семь больших хабов будут расположены по всей территории России в ключевых регионах, десять — в городах-миллионниках и 21 — в областных центрах.

«В этом году будет открыта вторая очередь сортировочного центра во Внуково. Далее мы планируем в таких городах, как Ростов, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Санкт-Петербург создать такие мощные хабы и параллельно делать второй уровень этой логистической системы»,  — рассказал глава «Почты России».

По словам Подгузова, для того чтобы организовать систему электронной коммерции в стране, «необходима мощная логистика, интернет-площадки, на которых граждане могут покупать товары, мощная IT-система, которая будет связывать и предоставлять сквозной сервис».

«Все эти элементы системы должны быть созданы, на мой взгляд, в ближайшие пару лет», — отметил он.

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