Глава «Почты России» рассказал о развитии логистики для онлайн-торговли

Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов рассказал о начале создания в России логистических почтовых центров для доставки товаров, приобретенных в интернет-магазинах.

«Сейчас начинаем большой инвестиционный проект по созданию 40 логистических почтовых центров по всей территории нашей страны. Этого достаточно, для того чтобы обеспечить 80% территории нашей страны качеством доставки д+2, то есть через 2–3 дня», — рассказал он «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Подгузова, речь идет трех уровнях логистики: семь больших хабов будут расположены по всей территории России в ключевых регионах, десять — в городах-миллионниках и 21 — в областных центрах.

«В этом году будет открыта вторая очередь сортировочного центра во Внуково. Далее мы планируем в таких городах, как Ростов, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Санкт-Петербург создать такие мощные хабы и параллельно делать второй уровень этой логистической системы», — рассказал глава «Почты России».

По словам Подгузова, для того чтобы организовать систему электронной коммерции в стране, «необходима мощная логистика, интернет-площадки, на которых граждане могут покупать товары, мощная IT-система, которая будет связывать и предоставлять сквозной сервис».

«Все эти элементы системы должны быть созданы, на мой взгляд, в ближайшие пару лет», — отметил он.