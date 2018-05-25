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Симферополь будет отмечать годовщину основания три дня

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Праздничные мероприятия в честь Дня города в Симферополе будут длиться три дня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

 С 1 по 3 июня столица Крыма отметит 234-й день рождения. В честь этого городской администрацией подготовлены разнообразные праздничные мероприятия. Начнется праздник с детской интерактивной программы в Детском парке, сообщает ИА «Крыминформ».

Также пройдут выставки, спортивные соревнования, выступления оркестров, праздничное шествие. В субботу, 2 июня, запланирован праздничный галаконцерт, а после гостей и жителей города ожидает яркое шоу и фейерверк.

По традиции, День города в Симферополе отмечают в первую субботу июня. В этом году город отпразднует свою 234-ю годовщину.

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