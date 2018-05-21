Стелу с въезда в Симферополь вернут на место после строительства дороги

Металлическую стелу с западного въезда в Симферополь планируют вернуть на место после завершения строительства дороги. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

Стелу планируют вернуть на Евпаторийское шоссе после завершения всех строительных работ. Стела будет перемещена, и на данный момент решается вопрос, куда именно будет установлена конструкция, сообщает ИА «Крыминформ».

Стела была демонтирована в связи со строительством новой транспортной развязки. Она представляет собой въездной знак из нержавеющей стали. Высота сооружения составляет 14 м, скульптором является заслуженный художник Крыма Иосиф Марчинский.

Въездной знак был установлен со стороны западного въезда в Симферополь в 1985 году.