Прямой эфир

Стелу с въезда в Симферополь вернут на место после строительства дороги

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Металлическую стелу с западного въезда в Симферополь планируют вернуть на место после завершения строительства дороги. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

Стелу планируют вернуть на Евпаторийское шоссе после завершения всех строительных работ. Стела будет перемещена, и на данный момент решается вопрос, куда именно будет установлена конструкция, сообщает ИА «Крыминформ».

Стела была демонтирована в связи со строительством новой транспортной развязки. Она представляет собой въездной знак из нержавеющей стали. Высота сооружения составляет 14 м, скульптором является заслуженный художник Крыма Иосиф Марчинский.

Въездной знак был установлен со стороны западного въезда в Симферополь в 1985 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти 20 улиц Симферополя отремонтируют за 1,4 млрд рублей
Скульптуру «Йошкин кот» из Марий Эл получит Симферополь в День города

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017