Пользователи сообщили о новой уязвимости WhatsApp

Пользователи мессенджера WhatsApp обнаружили новую уязвимость, позволяющую заблокированным пользователям присылать сообщения и просматривать профиль в обход блокировки. Об этом сообщает The Independent.

Данную ошибку зафиксировали пользователи гаджетов на базе платформ iOS и Android. Оказалось, что пользователи из черного списка имеют возможность просматривать профиль с личной информацией, видеть активность в приложении и отправлять сообщения.

Для окончательной блокировки нежелательного контакта необходимо разблокировать его и вновь внести в черный список. Разработчики приложения пока не подтвердили наличие данной уязвимости в работе мессенджера, сообщает телеканал «360».

В марте сообщалось, что найденная уязвимость Siri позволяет читать скрытые сообщения с iPhone.