Более 2800 человек пострадали от клещей в Нижегородской области

С начала сезона более 2800 человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей в Нижегородской области. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по области.

По данным на 24 мая в области с 15 марта было зарегистрировано более 2800 случаев присасываний клещей к человеку. Наибольшее количество пострадавших от укусов клещей было зафиксировано в Городецком районе, Автозаводском районе Нижнего Новгорода и Дзержинске, сообщает ИА «НьюсНН».

Были проведены лабораторные исследования, которые показали, что в восьми случаях обнаружен антиген к вирусу клещевого энцефалита, еще в 31 случае — ДНК боррелий, в трех — ДНК анаплазм и одном случае — ДНК эрлихий. Случаев заболевания людей не зафиксировано.

Ранее в мае сообщалось о том, что в Нижегородской области резко выросло число укушенных клещами. За неделю количество обращений в больницы и поликлиники увеличилось с 300 до 1000.