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Число пострадавших от клещей выросло за неделю в Коми на 22%

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В Коми только за неделю с 11 по 17 марта количество пострадавших от укусов клещей, обратившихся за медицинской помощью, увеличилось на 22,3%. Таковы данные Роспотребнадзора республики. За этот период на клещей врачам пожаловались 130 человек, в том числе 37 детей. Всего же с начала сезона от этих насекомых пострадали 159 жителей Коми.

Как уточняет ИА «Комиинформ», укусы регистрировались на территории 11 муниципалитетов. Больше всего — в Сыктывкаре. Там от клещей пострадали 45 человек. С начала года прививки от вирусного энцефалита в Коми получили 15 538 человек.

За прошлую неделю в лаборатории было проведено 72 исследования клещей, и в одном из них нашли антиген вируса клещевого вирусного энцефалита, а в двух — возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

По данным Роспотребнадзора всего за два месяца к врачам по поводу укусов клещей обратились почти 90 тыс. россиян. Отмечается, что в целом люди стали обращаться с подобными жалобами к медикам на 5% реже по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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