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«Ультразвуковой глаз» для незрячих изобрел школьник из Казани

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Фото: Depositphotos/fotomt
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Школьник из Казани изобрел «ультразвуковой глаз», которые могут использовать слепые и слабовидящие люди. Прибор крепится к голове наподобие налобного фонарика и посылает ультразвуковой импульс в сторону, куда обращено лицо человека.

Таким образом, разработка помогает ориентироваться в пространстве, сообщая о препятствиях. Чем препятствие ближе, тем сильнее прибор вибрирует. Радиус его действия — 2 м.  

Как уточняет ИА «Татар-информ», Дмитрий Галимуллин учится в девятом классе в школе № 139. Параллельно он занимается в радиокружке при кафедре радиофизики Института физики КФУ.

По словам подростка, аналогов его разработки в мире не существует. Есть ультразвуковые трости и фонари для слепых, однако эти приборы не видят препятствий, которые находятся на уровне головы и груди человека, поскольку их датчики расположены ниже.

Отмечается, что разработка школьника будет стоить гораздо дешевле ультразвуковых трости и фонаря. Кроме того, поверх «глаза» можно будет надевать кепку или легкую шапку — на его работе это не скажется.

В середине мая портал iz.ru сообщал о том, что инженеры из Новосибирска изобрели робот-теплицу. Она поможет фермерам выращивать рассаду при помощи удаленного управления.

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